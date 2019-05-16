Нападающий Михаил Фисенко перешел в казанский «Ак Барс»

16 Май 17:01 2019-05-16T17:01:32+03:00

Контракт с хоккеистом заключен до конца предстоящего сезона

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Казанский «Ак Барс» подписал соглашение с нападающим Михаилом Фисенко. Контракт рассчитан до конца сезона 2019/20, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Уроженец Магнитогорска, Фисенко – воспитанник «Металлурга». Выступал за команды «Динамо-2» (Москва), «Ванкувер Джайентс» (Ванкувер), «Калгари Хитмен» (Калгари), «Металлург» (Новокузнецк), «Ермак» (Ангарск), «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк), «Сибирь» (Новосибирск), «Амур» (Хабаровск), «Адмирал» (Владивосток), «Авангард» (Омск).

Михаил брал «серебро» на Чемпионате России 2019 года и юниорском чемпионате мира 2008 года, также он чемпион Западной хоккейной лиги в составе «Калгари Хитмен». В КХЛ в предыдущем сезоне провел 71 матч и набрал 12 очков.

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ИСТОЧНИК KP.RU