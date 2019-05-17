Глава Чувашии Михаил Игнатьев ищет для себя нового пресс-секретаря

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-17T09:25:34+03:00

Предыдущий был уволен в октябре прошлого года

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В Чувашии объявлен конкурс на замещение вакантной должности пресс-секретаря главы республики, относящейся к высшей группе должностей категории «руководители». Предыдущий пресс-секретарь был уволен Михаилом Игнатьевым в октябре прошлого года. После эту должность никто не занимал.

Согласно информации на официальном сайте правительства Чувашии, к претендентам предъявляются следующие требования:

- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;

- наличие стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет;

- знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей пресс-секретаря главы республики.

ИСТОЧНИК KP.RU