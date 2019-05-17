Глава Чувашии Михаил Игнатьев ищет для себя нового пресс-секретаря
В Чувашии объявлен конкурс на замещение вакантной должности пресс-секретаря главы республики, относящейся к высшей группе должностей категории «руководители». Предыдущий пресс-секретарь был уволен Михаилом Игнатьевым в октябре прошлого года. После эту должность никто не занимал.
Согласно информации на официальном сайте правительства Чувашии, к претендентам предъявляются следующие требования:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
- наличие стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет;
- знания и умения, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей пресс-секретаря главы республики.
ИСТОЧНИК KP.RU