В Марий Эл поймали серийного похитителя нижнего женского белья

16 Май 12:21 2019-05-16T12:21:54+03:00

Когда мужчину задержали, он признался еще в двух кражах. Фото: Иван ВИСЛОВ

Когда в последний раз он залез в чужой дом, его спугнули, и он сбежал

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В полицию обратилась 44-летняя жительница поселка Морки. По ее словам, когда она ушла на работу, то в ее дом забрался неизвестный.

В этот момент там спала дочь заявительницы. Она проснулась от шума, вышла из комнаты и увидела мужчину, который залез внутрь через окно веранды. Он собирал в пакеты все женское белье. Поняв, что в доме все же кто-то есть злоумышленник поспешил скрыться. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

Полицейские смогли выйти на след подозреваемого и задержать его. В отделе 34-летний безработный житель одной из деревень Моркинского района признался, что это не первое его преступление. По его словам, он и до этого крал нижнее женское белье, а также выпивку и 1 00 рублей.

- В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU