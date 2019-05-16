Житель Марий Эл выиграл в интернет-рулетку доллары, а в итоге лишился более 100 тысяч рублей

16 Май 10:32 2019-05-16T10:32:11+03:00

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В поисках быстрого и большого заработка 37-летний житель Волжска наткнулся в интернете на сайт виртуального казино. Там он выиграл в рулетку несколько тысяч долларов США. Обрадованный такой удаче мужчины тут же решил получить эти деньги.

Вот только для этого администраторы сайта попросили его оплатить символическую сумму за вывод выигрыша. В итоге в желании получить его игрок перевел им порядка 105 тысяч рублей. А когда мужчину попросили еще и внести и страховку, то он понял, что его обманули. Горожанин сразу обратился в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU