С 17 июня Казань и Баку свяжут ежедневные авиарейсы
С 17 июня будет дан старт ежедневным авиарейсам по направлению Баку-Казань-Баку. Перевозками займутся две азербайджанские компании.
Так, вылет из столицы Татарстана будет осуществляться в 19.20, а в пункт назначения самолет прибудет в 22.50.
Обратный борт отправляется в 16.40 и приземлится в Казани в 18.20.
Указано местное время для каждого аэропорта. В Азербайджане на один час опережает московское. При этом стоит отметить, что в указанном расписании возможны изменения.
Пассажиров будут перевозить 106-местные самолеты Embraer 190.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Туризм: Авиаперелеты»