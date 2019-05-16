С 17 июня Казань и Баку свяжут ежедневные авиарейсы

16 Май 11:00 2019-05-16T11:00:14+03:00

Их будут выполнять две азербайджанские компании

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С 17 июня будет дан старт ежедневным авиарейсам по направлению Баку-Казань-Баку. Перевозками займутся две азербайджанские компании.

Так, вылет из столицы Татарстана будет осуществляться в 19.20, а в пункт назначения самолет прибудет в 22.50.

Обратный борт отправляется в 16.40 и приземлится в Казани в 18.20.

Указано местное время для каждого аэропорта. В Азербайджане на один час опережает московское. При этом стоит отметить, что в указанном расписании возможны изменения.

Пассажиров будут перевозить 106-местные самолеты Embraer 190.

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ИСТОЧНИК KP.RU