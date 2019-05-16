Трое без лодки, не считая спасателей: в Татарстане у отдыхающих на острове уплыла моторка
15 мая в 18.15 в оперативную единую дежурно-диспетчерскую службу Мамадыша поступило сообщение от терпящих бедствие на острове Секинесский, что на реке Кама. Они рассказали, что, когда отдыхали там от них уплыла моторная лодка и они не могут сами добраться до большой земли.
На место происшествия на лодке «Казанка-5» выдвинулись спасатели. Тех самых отдыхающих они нашли в 21.20 на острове напротив Бельского залива
- Спасены 3 человека, их доставили на левый берег реки Кама. В медицинской помощи они не нуждались, - сообщили в МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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