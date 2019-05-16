В Татарстане из-за сильных дождей без газа и электричества остались 411 человек

16 Май 09:21 2019-05-16T09:21:06+03:00

Свет в их домах появился лишь после того, как вода отступила

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Накануне вечером из-за сильных дождей в Черемшанском районе Татарстана произошел сход воды с полей. Было подтоплено 13 жилых домов в селе Старый Утямыш на улице Мичурина. Также из-за этого в данном населенном пункте был поврежден газопровод и линии электропередач. Отключенными оказались 155 домов, в которых проживает 411 человек, в том числе и 60 детей.

- Погибших и пострадавших нет. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекается 18 человек и 8 единиц техники. В 19.30 вода отступила от домов, электроснабжение восстановлено, - сообщают в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU