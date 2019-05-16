Задержан стрелок устроивший пальбу в центре Казани под Новый год
55-летний Ринат Раимджанов попался вместе с пистолетом и наркотиками. Подозреваемого в расстреле директора ломбарда под Новый год нашли в пригороде Казани.
- 15 мая 2019 года полицейские Татарстана во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Республике Татарстан задержали находившегося в федеральном розыске подозреваемого в вооруженном конфликте, произошедшего в декабре 2018 года на улице Островского в Казани, в результате которого погиб человек, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Раимджанова взяли на съемной квартире. Именно там во время обыска и были найдены пистолет и наркотики.
Фото: МВД Татарстана
Напомним, 25 декабря 2018 году в центре Казани Раимджанов, согласно информации собственных источников «КП-Казань» в правоохранительных органах, входящий в одну из местных ОПГ, затеял конфликт с 45-летним директором ломбарда Ришатом Садыковым.
В Казани под Новый Год неизвестный устроил пальбу по людям..соцсети
Раимджанов требовал деньги в счет какого-то долга, который предприниматель не признавал. В итоге стычка на улице переросла в потасовку, а после в пальбу. Директор ломбарда получил пулю в голову и скончался в больнице, а его приятель пытавшийся помочь ему был ранен в живот. Раимджанов же сбежал и был объявлен в федеральный розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU