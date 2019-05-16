Задержан стрелок устроивший пальбу в центре Казани под Новый год

16 Май 08:54 2019-05-16T08:55:35+03:00

Один человек скончался, еще один был ранен [фото, видео]

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55-летний Ринат Раимджанов попался вместе с пистолетом и наркотиками. Подозреваемого в расстреле директора ломбарда под Новый год нашли в пригороде Казани.

- 15 мая 2019 года полицейские Татарстана во взаимодействии с сотрудниками УФСБ по Республике Татарстан задержали находившегося в федеральном розыске подозреваемого в вооруженном конфликте, произошедшего в декабре 2018 года на улице Островского в Казани, в результате которого погиб человек, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Раимджанова взяли на съемной квартире. Именно там во время обыска и были найдены пистолет и наркотики.

Фото: МВД Татарстана

Напомним, 25 декабря 2018 году в центре Казани Раимджанов, согласно информации собственных источников «КП-Казань» в правоохранительных органах, входящий в одну из местных ОПГ, затеял конфликт с 45-летним директором ломбарда Ришатом Садыковым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/683922" frameborder="0"></iframe> В Казани под Новый Год неизвестный устроил пальбу по людям..соцсети

Раимджанов требовал деньги в счет какого-то долга, который предприниматель не признавал. В итоге стычка на улице переросла в потасовку, а после в пальбу. Директор ломбарда получил пулю в голову и скончался в больнице, а его приятель пытавшийся помочь ему был ранен в живот. Раимджанов же сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU