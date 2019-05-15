Помощница президента Татарстана призвала прекратить мародерство на появившейся из-под воды старой дороге под Казанью

15 Май 17:28 2019-05-15T17:28:18+03:00

Она отметила, что неплохо было бы «опередить тех, кто сейчас подгоняет к старой дороге машины и собирает камни себе на дачу»

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Не прошло и суток после того, как пользователи соцсетей начали публиковать фотографии старинной дороги, вымощенной камнем, под Казанью, которую много лет прятала в себе Волга. Из-за обмеления реки дорога стала доступной для «охотников» за сокровищами и монетами, которые вооружились металлоискателями и отправились туда. А уже 15 мая помощник президента Татарстана Олеся Олеся Балтусова на своей странице в соцстранице разместила пост с просьбой прекратить подобное мародерство.

- Предмет охраны у дороги очень четкий и понятный. Это не трассировка, а объект культурного наследия в виде инженерного решения дорожного полотна и культурный слой. Вопрос нахождения под водой не снимает с него ценности. Лучше поставить на охрану. Объект интересный, - цитирует Балтусова директора Института археологии АНРТ Айрата Ситдикова.

Она также отмечает, что неплохо было бы «опередить тех, кто сейчас подгоняет к старой дороге машины и собирает камни себе на дачу, и перевезти мощение во дворик дома Михляева». Однако после она замечает, что дом Михляева 17-18 века, а это мощение не старше 19 века.

ИСТОЧНИК KP.RU