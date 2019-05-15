В Чувашии подросток погиб в результате наезда на трассе

15 Май 15:23 2019-05-15T15:23:06+03:00

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Стало известно, что ночью 15 мая в Чувашии на дороге Калинино-Батырево-Яльчики произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации регионального УГИБДД, в 1.32 15-летний парень был насмерть сбит автомобилем.

Предполагаемый виновник аварии скрылся, оставив на дороги осколки бампера. Полицейским потребовалось 3 часа, чтобы обнаружить его и его автомобиль. Водитель был задержан по месту жительства в 4.30. На тот момент он был пьян.

Позже подозреваемый признался, что лишен водительских прав. По его словам, он наехал на человека, который уже лежал на дороге. Водитель испугался, так как был на чужой машине, и поэтому уехал.

Сейчас полицейские проводят проверку. Среди прочего им предстоит выяснить, что делал ночью на дороге подросток.

ИСТОЧНИК KP.RU