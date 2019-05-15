2019-05-15T15:23:06+03:00
Происшествия

В Чувашии подросток погиб в результате наезда на трассе

ДТП произошло 15 мая в 1:32 ночи на дороге Калинино-Батырево-Яльчики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД ЧувашииФото: УГИБДД Чувашии
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Стало известно, что ночью 15 мая в Чувашии на дороге Калинино-Батырево-Яльчики произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительной информации регионального УГИБДД, в 1.32 15-летний парень был насмерть сбит автомобилем.

Предполагаемый виновник аварии скрылся, оставив на дороги осколки бампера. Полицейским потребовалось 3 часа, чтобы обнаружить его и его автомобиль. Водитель был задержан по месту жительства в 4.30. На тот момент он был пьян.

Позже подозреваемый признался, что лишен водительских прав. По его словам, он наехал на человека, который уже лежал на дороге. Водитель испугался, так как был на чужой машине, и поэтому уехал.

Сейчас полицейские проводят проверку. Среди прочего им предстоит выяснить, что делал ночью на дороге подросток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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