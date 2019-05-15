На улице Гагарина в Казани построят новую татарскую школу при Духовном управлении мусульман Татарстана

15 Май 15:43 2019-05-15T15:43:19+03:00

Ранее ее планировалось открыть в здании медресе «Музаффария» на улице Сары Садыковой

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Стало известно, что новая татарская школа при Духовном управлении мусульман Татарстана появится на улице Гагарина в Казани. Ранее ее планировалось открыть в здании медресе «Музаффария» на улице Сары Садыковой, но планы изменились. Об этом журналистам рассказал муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин на ежегодном ифтаре.

Он заметил, что цель ДУМ региона – создать большое, работающее на полную мощность образовательное учреждение для татароговорящего населения.

ИСТОЧНИК KP.RU