На улице Гагарина в Казани построят новую татарскую школу при Духовном управлении мусульман Татарстана
Ранее ее планировалось открыть в здании медресе «Музаффария» на улице Сары Садыковой
Фото: ДУМ РТ
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Стало известно, что новая татарская школа при Духовном управлении мусульман Татарстана появится на улице Гагарина в Казани. Ранее ее планировалось открыть в здании медресе «Музаффария» на улице Сары Садыковой, но планы изменились. Об этом журналистам рассказал муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин на ежегодном ифтаре.
Он заметил, что цель ДУМ региона – создать большое, работающее на полную мощность образовательное учреждение для татароговорящего населения.
ИСТОЧНИК KP.RU