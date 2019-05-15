2019-05-15T14:30:34+03:00
Спорт

"Алекно говорил, что он сытый ходил десять лет. Теперь поголодает": Капитан "Урала" высказался о потере казанским "Зенитом" чемпионского титула

По мнению Андрея Титича, теперь клуб из столицы Татарстана будут меньше бояться
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ВК "Урал".Фото: ВК "Урал".
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Казанский "Зенит" в этом сезоне утратил звание чемпиона страны. Подопечные Владимира Алекно в финальной серии уступили кемеровскому "Кузбассу". По мнению капитана уфимского "Урала" Андрея Титича, этот итог вполне закономерный.

– Сейчас в голове у "Зенита" появилась мысль, что их обыграть реально. Алекно говорил, что он сытый ходил десять лет. Теперь поголодает. Мы все рады, но надо понимать, что Кемерово не просто приехал и выиграл три игры. Они выиграли серию, это уже достижение. Они готовились к этому кучу лет, Саммелвуо был подписано лет на пять. Людей в команду набирали точечно по одному или два человека. Они целенаправленно шли к чемпионству. Эти ребята стали одним, и обыграли "Зенит". Если все команды будут подходить к этому также сплоченно, то можно будет бороться с любым соперником, – рассказал Титич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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