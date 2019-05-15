Казанцев зовут на занятие йогой под открытым небом
Всех любителей йоги из Казани зовут на занятие под открытым небом. Мероприятие состоится 16 мая на набережной озера Кабан. Всех желающих будут ждать на палубе в спортивной одежде и с тренировочным ковриком.
- Пройти к месту тренировки можно спустившись по лестнице с площади у театра им.Камала к воде, палуба будет слева. Начало занятия в 7.00. Каждый участник может оставить добровольный взнос, сообщается в Instagram-аккаунте озера Кабан, - подчеркнули в пресс-службе мэрии Казани.
В случае плохой погоды возможна отмена тренировки, поэтому желающим посетить занятие рекомендуется проверить актуальную информацию за час до начала тренировки
ИСТОЧНИК KP.RU