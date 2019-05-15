Казанцев зовут на занятие йогой под открытым небом

15 Май 13:32 2019-05-15T13:32:48+03:00

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Всех любителей йоги из Казани зовут на занятие под открытым небом. Мероприятие состоится 16 мая на набережной озера Кабан. Всех желающих будут ждать на палубе в спортивной одежде и с тренировочным ковриком.

- Пройти к месту тренировки можно спустившись по лестнице с площади у театра им.Камала к воде, палуба будет слева. Начало занятия в 7.00. Каждый участник может оставить добровольный взнос, сообщается в Instagram-аккаунте озера Кабан, - подчеркнули в пресс-службе мэрии Казани.

В случае плохой погоды возможна отмена тренировки, поэтому желающим посетить занятие рекомендуется проверить актуальную информацию за час до начала тренировки

ИСТОЧНИК KP.RU