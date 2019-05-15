В Татарстане по факту смерти сварщика возбуждено уголовное дело

15 Май 13:52 2019-05-15T13:52:58+03:00

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ЧП произошло 12 мая на территории предприятия «Август-Муслюм» в села Муслюмово Муслюмовского района республики. Там во время сварочных работ - установки в кузове грузовика «КамАз» крана на цистерну бензобака, произошел взрыв-хлопок. Погиб 28-летний сварщик, водитель грузовика с ожогами доставлен в больницу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда", - сообщают в СУ СКР Татарстана. - Следует отметить, что на этом предприятии в ноябре 2018 года при выполнении погрузочно-разгрузочных работ также произошел несчастный случай со смертельным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU