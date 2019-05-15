В Набережных Челнах продают миниатюрный Коран 18-19 века за 4,5 миллиона рублей

15 Май 16:31 2019-05-15T16:31:02+03:00

Книга в длину — 2,5 сантиметра, в ширину — 2 сантиметра и около сантиметра в высоту

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На одном из сайтов объявлений появилась информация о продаже миниатюрного Корана 18-19 века. Ранее он передавался из поколения в поколение, но сейчас ищет новых владельцев. За книгу продавец из Набережных Челнов просит ни много, ни мало – 4,5 миллиона рублей.

Согласно объявлению, Коран в серебряном футляре с увеличительным стеклом имеет более 300 страниц. При этом книга в длину всего 2,5 сантиметра, в ширину — 2 сантиметра и около сантиметра в высоту.

ИСТОЧНИК KP.RU