В Набережных Челнах двухлетний ребенок выпал из окна
Падение двухлетнего мальчика из окна второго этаже многоэтажного дома в поселке ГЭС Набережных Челнов произошло 14 мая, в понедельник. По предварительным данным, ребенок находился дома вместе с матерью. Женщина выходила время от времени из комнаты, и ребенок в ее отсутствие залез на кровать, потом на подоконник и выпал из окна, которое было открыто настежь.
Мальчика с травмой головы отправили в больницу.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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