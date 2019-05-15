2019-05-15T12:10:27+03:00
Происшествия

Достал из кроватки и начал бить о различные предметы: В Ульяновской области отец зверски убил младенца

Его уже задержали
Владимир КРУПСКИЙ
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Спасти ребенка не удалось.Спасти ребенка не удалось.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Страшная трагедия произошла во вторник, 14 мая, в городе Цильна Ульяновской области. Там обнаружили труп младенца 2018 года рождения с признаками насильственной смерти.

Подозреваемого в убийстве удалось выяснить быстро. Им оказался отец ребенка. Пока известно, что все произошло вечером 14 мая. Мужчина вернулся домой, поссорился с женой, из-за ссоры начал пить спиртное.

Жена начала говорить, что уйдет и заберет ребенка с собой. Тогда мужчина вытащил младенца из кровати и начал бить не только руками, но и о различные предметы. Злоумышленника задержали. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "убийство".

- Установлено, что ребенок воспитывался в полной семье, не стоявшей на учете. Телесные повреждения ему были причинены отцом, ранее судимым за причинение средней тяжести вреда здоровью человека. В связи с произошедшим прокуратура Цильнинского района Ульяновской области проверяет деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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