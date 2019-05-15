Житель Набережных Челнов крал продукты из магазина, а после продавал их за углом со скидкой в 50%

15 Май 11:24 2019-05-15T11:24:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Набережных Челнах задержан серийный магазинный воришка. Мужчина систематически крал продукты из одного из супермаркетов, расположенных в Автозаводском районе города. Однако на этом он не останавливался и, заходя за угол, продавал украденное со скидкой в 50%. Совершить подобное ему удалось порядка 6 раз.

Днем, 13 мая, из магазина поступил тревожный сигнал и на место выехали сотрудники охранного предприятия «Дельта». Они-то и задержали вора. Для дальнейшего разбирательства он был передан в руки полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU