Житель Набережных Челнов крал продукты из магазина, а после продавал их за углом со скидкой в 50%
Серийный воришка был задержан и передан в руки полиции
13 мая, из магазина поступил тревожный сигнал и на место выехали сотрудники охранного предприятия «Дельта»Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Набережных Челнах задержан серийный магазинный воришка. Мужчина систематически крал продукты из одного из супермаркетов, расположенных в Автозаводском районе города. Однако на этом он не останавливался и, заходя за угол, продавал украденное со скидкой в 50%. Совершить подобное ему удалось порядка 6 раз.
Днем, 13 мая, из магазина поступил тревожный сигнал и на место выехали сотрудники охранного предприятия «Дельта». Они-то и задержали вора. Для дальнейшего разбирательства он был передан в руки полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU