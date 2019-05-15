При пожаре на складе частного сельхозпредприятия в Чувашии пострадал его владелец
Мужчина был госпитализирован с ожогами лица, шеи и плеч
Фото: МЧС Чувашии
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Накануне, в деревне Шатракасы Моргаушского района Чувашии загорелся склад на территории частного сельскохозяйственного предприятия. По информации МЧС республики, пожар произошел из-за неосторожности владельца при проведении электрогазосварочных работ. Мужчина использовал болгарку, а искры подпалили сено, находившееся в хранилище.
Хозяин предприятия пытался сбить пламя самостоятельно, но не смог. Подоспевшие спасатели ликвидировали возгорание спустя полчаса. В результате возгорание была уничтожена тонна сена, поврежден склад. Пострадал и его владелец. Мужчина был госпитализирован с ожогами лица, шеи и плеч.
ИСТОЧНИК KP.RU