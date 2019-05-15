На реконструкцию Красной площади и залива в Чебоксарах потратят порядка 1,3 миллиарда рублей

15 Май 11:41 2019-05-15T11:41:41+03:00

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Стало известно, что в Чебоксарах проведут работы по реконструкции залива и Красной площади. Сделано это будет в рамках создания кластера «Чувашия - сердце Волги». На эти цели из федерального, республиканского и муниципального бюджетов будет выделено порядка 1,3 миллиарда рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, все работы поделены на 90 этапов и содержат 2 206 мероприятий. Реконструкция двух объектов должна быть закончена к 15 ноября 2021 года.

Фото: госзакупки

Фото: госзакупки

Фото: госзакупки

ИСТОЧНИК KP.RU