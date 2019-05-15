Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя, сбившего на "зебре" двух человек

15 Май 10:43 2019-05-15T10:43:44+03:00

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Наезд на двух пешеходов произошел 14 мая в 22.40 на регулируемом пешеходном переходе возле дома №23 по улице Ленинградской. По предварительным данным, по регулируемому пешеходному переходу переходили дорогу 39-летний мужчина и 34-летняя женщина. Автомобиль сбил их и с места происшествия скрылся. Пешеходы получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848. Ведется розыск скрывшихся с места наезда автомобиля и водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU