Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя, сбившего на "зебре" двух человек
Пострадали 39-летний мужчина и 34-летняя женщина
Госавтоинспекция Казани разыскивает автомобиль, сбивший пешеходовФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на двух пешеходов произошел 14 мая в 22.40 на регулируемом пешеходном переходе возле дома №23 по улице Ленинградской. По предварительным данным, по регулируемому пешеходному переходу переходили дорогу 39-летний мужчина и 34-летняя женщина. Автомобиль сбил их и с места происшествия скрылся. Пешеходы получили травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848. Ведется розыск скрывшихся с места наезда автомобиля и водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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