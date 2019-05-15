«Новые нано-ливневки»: В Казани на улице Мусина провалился асфальт

15 Май 10:08 2019-05-15T10:14:00+03:00

Горожане разделились на два лагеря: одни уже не удивляются подобному и шутят, а другие всерьез озадачены

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В интернете появились фотографии ямы на улице Мусина. Еще совсем недавно там был асфальт, но на днях он провалился. Инцидент произошел прямо посредине тротуара. Теперь людям приходится аккуратно обходить яму с краю, рискуя оказаться прямо в ней.

В социальных сетях казанцы разделились на два лагеря. Одни уже привыкли к подобным провалам асфальта и шутят в комментариях под фото, а другие напротив – очень озадачены появлением очередной ямы.

- Вот где вся вода с Волги и Казанки, - смеется интернет пользователь luiza_luiza28 – нашли пропажу!

- Новые нано-ливневки, - констатирует некто lelik_bolikov87.

- Никогда такого не было и вот опять, - пишет evloginov.

- Господи, мы тихо проваливаемся. Что такое? Вроде и метро то тут нет, - замечает li.liia4201.

- Было бы смешно, если бы не было так страшно, - считает elina.aidarovna.

ИСТОЧНИК KP.RU