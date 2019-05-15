«Новые нано-ливневки»: В Казани на улице Мусина провалился асфальт
В интернете появились фотографии ямы на улице Мусина. Еще совсем недавно там был асфальт, но на днях он провалился. Инцидент произошел прямо посредине тротуара. Теперь людям приходится аккуратно обходить яму с краю, рискуя оказаться прямо в ней.
В социальных сетях казанцы разделились на два лагеря. Одни уже привыкли к подобным провалам асфальта и шутят в комментариях под фото, а другие напротив – очень озадачены появлением очередной ямы.
- Вот где вся вода с Волги и Казанки, - смеется интернет пользователь luiza_luiza28 – нашли пропажу!
- Новые нано-ливневки, - констатирует некто lelik_bolikov87.
- Никогда такого не было и вот опять, - пишет evloginov.
- Господи, мы тихо проваливаемся. Что такое? Вроде и метро то тут нет, - замечает li.liia4201.
- Было бы смешно, если бы не было так страшно, - считает elina.aidarovna.
ИСТОЧНИК KP.RU