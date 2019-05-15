В Казани на мусорных контейнерах появились наклейки на двух языках
Приучение горожан к раздельному сбору мусора в столица Татарстана продвигается. На мусорных контейнерах в Московском районе появились наклейки. Сами емкости для сбора отходов прежние, но теперь козыряют большими цветными наклейками. Сделано это для удобства - понятно, какой мусор и куда необходимо бросать. Наклейки с надписями на двух языках - русском и татарском, и рисунками этих самых отходов: продукты, упаковка, стекло и другое.
Они призывают сортировать мусорФото: Лика ИСАЕВА
Фото: Лика ИСАЕВА
- Пластиковые бутылки мы и так собираем отдельно, теперь и бумагу в стопки складываем, - рассказала "КП-Казань" Нина Пескунова. - Неудобно только, что теперь дома копятся эти пакеты с мусором - в одной тетрадкой же не пойдешь, и с яблочным огрызком тоже.
ИСТОЧНИК KP.RU