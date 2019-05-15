В Казани пройдут Всероссийские соревнования "Безопасное колесо-2019"

15 Май 08:48 2019-05-15T08:48:12+03:00

Юные инспектора дорожного движения покажут свои знания ПДД и умение кататься на велосипедах

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Всероссийский конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо-2019" состоится в Казани с 3 по 10 июня. Масштабное мероприятие соберет более 500 участников: юидовцев, сотрудников Госавтоинспекции и педагогов со всей страны.

Напомним, что этот конкурс знатоков ПДД среди школьников проводится Минпросвещения России, МВД России. Цель мероприятия - воспитания законопослушных участников дорожного движения, профилактики детской безнадзорности и беспризорности, формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

Участниками конкурса станут 340 школьников и школьниц 2007, 2008 и 2009 годов рождения, победившие на региональных этапах конкурса и объединенные в команды по четыре человека. Участникам предстоит борьба в личном и командном зачетах.

- Юидовцы выяснят, кто лучше всех знает ПДД и оказывает первую помощь пострадавшим, а затем продемонстрируют свои навыки велосипедиста в автогородке, имитирующем реальные дорожные условия, и на специально оборудованной площадке с многочисленными препятствиями, - рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU