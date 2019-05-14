Президент Татарстана дал старт строительству оптово-распределительного центра «Елабуга» за 1 миллиард рублей

14 Май 19:49 2019-05-14T19:49:54+03:00

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14 мая в Елабужском районе президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии закладки «первого камня» строительства оптово-распределительного центра (ОРЦ) «Елабуга» за 1 миллиард рублей.

Он рассчитан на обслуживание магазинов одной из розничных сетей. Площадь центра превысит 17 тысяч квадратных метров. Там будут храниться продукты питания, в том числе, икра, рыба, скоропортящиеся продукты и продукция глубокой заморозки.

- Я поддерживаю такие проекты, потому что для наших производителей новые рынки – это новые возможности, - отметил на церемонии президент Татарстана Рустам Минниханов.

Построить этот ОРЦ планируют в мае 2020 года. Уже запланировано создание на этой площадке 150 новых рабочих мест.

Кроме перечисленного, на территории центра площадью 76,4 тысяч квадратных метров хотят возвести и объекты электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения, а также будет реконструирована подъездная дорога. Только на создание этой инфраструктуры уйдет более 224 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU