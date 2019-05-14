В Казани открылся Нуриевский фестиваль балета-2019

14 Май 19:12 2019-05-14T19:12:08+03:00

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В Казани стартовал XXXII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Этот год - юбилейный для театра имени Мусы Джалиля. Ему исполнилось 80 лет. Во время открытия фестиваля министр культуры Татарстана Ирада Аюпова поздравила с этими культурными событиями и участников фестиваля, и сотрудников театра, и зрителя.

- Балетный фестиваль, проводимый в Казани с 1987 года, давно завоевал статус культурного бренда нашей республики. Его программы из года в год привлекают широкое внимание профессионалов и любителей балета как в России, так и за рубежом, - сказала министр. - Интерес обеспечивают и яркие премьеры, и приглашение выдающихся артистов из разных стран мира для выступления в фестивальных спектаклях, и, конечно же, имя Рудольфа Нуриева.

Программу фестиваля открыл балет "Корсар".

ИСТОЧНИК KP.RU