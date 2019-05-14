В Казани открылся Нуриевский фестиваль балета-2019
В Казани стартовал XXXII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Этот год - юбилейный для театра имени Мусы Джалиля. Ему исполнилось 80 лет. Во время открытия фестиваля министр культуры Татарстана Ирада Аюпова поздравила с этими культурными событиями и участников фестиваля, и сотрудников театра, и зрителя.
- Балетный фестиваль, проводимый в Казани с 1987 года, давно завоевал статус культурного бренда нашей республики. Его программы из года в год привлекают широкое внимание профессионалов и любителей балета как в России, так и за рубежом, - сказала министр. - Интерес обеспечивают и яркие премьеры, и приглашение выдающихся артистов из разных стран мира для выступления в фестивальных спектаклях, и, конечно же, имя Рудольфа Нуриева.
Программу фестиваля открыл балет "Корсар".
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»