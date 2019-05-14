В Казани во время рыбалки утонул мужчина
Его тело в озере обнаружили родственники
Мужчина погиб во время рыбалкиФото: Из материалов пресс-службы
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Несчастный случай произошел 14 мая возле садового общества "Овощник-1" в поселке Константиновка Советского района Казани. Отдыхающий там 45-летний мужчина отправился на рыбалку на местное озеро. Когда родные не смогли с ним связаться по телефону, то отправились на поиске. Тело мужчины они обнаружили в озере на расстоянии одного метра на поверхности воды.
- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.
По версии очевидцев, мужчина упал в воду и захлебнулся во время рыбалки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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