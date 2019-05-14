В Казани во время рыбалки утонул мужчина

14 Май 17:55 2019-05-14T17:55:01+03:00

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Несчастный случай произошел 14 мая возле садового общества "Овощник-1" в поселке Константиновка Советского района Казани. Отдыхающий там 45-летний мужчина отправился на рыбалку на местное озеро. Когда родные не смогли с ним связаться по телефону, то отправились на поиске. Тело мужчины они обнаружили в озере на расстоянии одного метра на поверхности воды.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

По версии очевидцев, мужчина упал в воду и захлебнулся во время рыбалки.

ИСТОЧНИК KP.RU