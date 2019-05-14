В Казани на озере Кабан появились водяные лилии нимфеи

14 Май 17:35 2019-05-14T17:35:28+03:00

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На озеро Кабан после зимовки в спецпитомнике вернули водяные лилии нимфеи. Во время зимовки лилии находились в природных водоемах на глубине 2 метра, что ниже уровня промерзания воды. Специалисты рассказали, что в холодное время года надводная часть у кувшинок погибает, а весной у корней появляются новые ростки.

Эти растения любят теплую стоячую воду и солнце, и жаркое начало мая позволило пересадить цветы уже сейчас. Они цветут с мая по сентябрь-октябрь. Расцветают нимфеи каждое утро, закрывается ближе к заходу солнца.

Горожане могут полюбоваться на нимфеи возле смотровой площадки с ивой со стороны улицы Салимжанова, в последнем резервуаре растений-очистителей озера Кабан.

ИСТОЧНИК KP.RU