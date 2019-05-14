Нижнекамск накрыло смогом от тлеющей свалки

14 Май 17:02 2019-05-14T17:02:07+03:00

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В этот вторник из-за смены направления ветра дым от тлеющей свалки близь села Сарсаз-Бли накрыл Нижнекамск. Отметим, что возгорание на данном полигоне ТБО было потушено накануне. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров.

В городе уже проанализировали пробы воздуха - установлено превышение предельно допустимой концентрации по оксиду углерода.

- Исполнительный комитет проводит мониторинг ситуации. Все обращения по наличию запахов принимаются по телефонам 8 (8555) 42-51-27, 45-66-62, 45-66-56. О результатах проверки будет сообщено дополнительно, - заявил замглавы Исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов.

Что касается проверки, то ее проводят специалисты Росприроднадзора. За грубое и системное нарушение требований законодательства в области охраны окружающей среды рассматривается вопрос приостановки деятельности полигона ТБО в судебном порядке, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

ИСТОЧНИК KP.RU