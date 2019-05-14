Нижнекамск накрыло смогом от тлеющей свалки
В этот вторник из-за смены направления ветра дым от тлеющей свалки близь села Сарсаз-Бли накрыл Нижнекамск. Отметим, что возгорание на данном полигоне ТБО было потушено накануне. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров.
В городе уже проанализировали пробы воздуха - установлено превышение предельно допустимой концентрации по оксиду углерода.
- Исполнительный комитет проводит мониторинг ситуации. Все обращения по наличию запахов принимаются по телефонам 8 (8555) 42-51-27, 45-66-62, 45-66-56. О результатах проверки будет сообщено дополнительно, - заявил замглавы Исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов.
Что касается проверки, то ее проводят специалисты Росприроднадзора. За грубое и системное нарушение требований законодательства в области охраны окружающей среды рассматривается вопрос приостановки деятельности полигона ТБО в судебном порядке, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
ИСТОЧНИК KP.RU
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