2019-05-14T16:28:38+03:00
Звезды

В Казани вскоре откроется Новый Дом татарской книги

В городе завершена реконструкция здания Музея истории татарской литературы
Олег ЛУГОВОЙ
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Там будет организован ряд интерактивных рабочих зон.Там будет организован ряд интерактивных рабочих зон.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Как сообщила на пресс-конференции в Минкульте Татарстана гендиректор Национального музея республики Гульчачак Назипова, в Казани завершилась реконструкция здания Музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой-музеем Шарифа Камала.

Там, по ее словам, вскоре откроется новая экспозиция – Дом татарской книги.

В нее войдет ряд интерактивных рабочих зон: коворкинг с лекториями, ликбезами и творческими встречами на различные темы; типографию, где посетители смогут издавать свои буклеты, брошюры и даже первые книги; экспозиционные залы; мэппинг-зона с историческими хрониками и архивными записями; книжный магазин, библиотека и детская зона.

Как подчеркнула Гульчачак Назипова, главная задача, которая стоит перед музеем и экспозицией, – это сохранение и развитие татарского языка, привлечение внимания молодых людей к истории книги.

СПРАВКА

Мемориальная квартира-музей Шарифа Камала открылась в 1950 году и стала первым музеем, посвященным татарскому писателю. Решение создать там Дом татарской книги обусловлено тем, что в свое время именно здесь находился «эпицентр» татарского литературного и культурного движения. На суд современников свои произведения представляли Карим Тинчурин, Кави Наджми и Муса Джалиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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