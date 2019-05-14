14 Май 18:54 2019-05-14T18:54:55+03:00

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Авария с участием УАЗа произошла 14 мая, днем на улице Академика Арбузова возле дома №42 в Советском районе столицы Татарстана. Как сообщили очевидцы ДТП, оживленную магистраль в неположенном месте перебегал пешеход.

Мужчина неожиданно для автомобилистов выскочил на проезжую часть. Водитель "Мерседеса" успел притормозить, но мужчина, управлявший стареньким УАЗом, чтобы избежать столкновения, нажал на тормоз.

Отечественный автомобиль занесло и он перевернулся на трамвайных путях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/708690" frameborder="0"></iframe> В Казани из-за пешехода-нарушителя перевернулся УАЗ: пострадали четыре человека.соцсети

В салоне автомобиля находились четыре человека. Все они живы, но получили травмы. Сильнее всего пострадала женщина, ее увезли в больницу в тяжелом состоянии.

- Соседи помогали вытаскивать ее - женщину, зажало, - рассказал "КП-Казань" очевидец Александр Ч. - Пешеход, из-за которого и произошла авария, сбежал. УАЗ рассыпался практически после такого ДТП. Подогнали самосвал и погрузили его просто как хлам.

ИСТОЧНИК KP.RU