В Казани 16-летний мотоциклист сбил 8-летнюю девочку

14 Май 15:57 2019-05-14T15:57:41+03:00

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Наезд на восьмилетнюю девочку произошел 13 мая в 13.45 во дворе дома №40 по улице Фучика в Приволжском районе столицы Татарстана. Как сообщили "КП-Казань" в пресс-службе ГИБДД Казани, 16-летний молодой человек, управлявший мотоциклом Wangland Street, по предварительным данным, превысил безопасную скорость и в результате сбил 8-летнюю девочку.

- Ребенок получил многочисленные ушибы, - сообщили в ГИБДД Казани.

Всего же за прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 152 ДТП, из них пять происшествий с пострадавшими – четыре наезда на пешеходов и столкновение автотранспорта. В результате пять участников ДТП – четыре пешехода (в том числе двое детей) и пассажир - получили травмы различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU