В Чувашии объявили «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной жары
14 и 15 мая в республике ожидается до +28 градусов
Сейчас температура выше климатической нормы более чем на 10 градусовФото: Евгения ГУСЕВА
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В Чувашии объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень опасности из-за аномальной для мая жары. МЧС республики просит жителей региона соблюдать меры безопасности, особенно, находясь на водоёмах, ограничить нахождение на улице под прямыми лучами солнца, надевать светлую одежду, головные уборы и употреблять большое количество воды.
Известно, что 14 и 15 мая в Чувашии ожидается до +28. Это выше климатической нормы более чем на 10 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU