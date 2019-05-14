2019-05-14T12:19:23+03:00
Общество

Президент Татарстана встретился с начальником Горьковской железной дороги

Они обсудили вопросы развития инфраструктуры в республике
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Во вторник, 14 мая, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с начальником Горьковской железной дороги Анатолием Лесуном.

Мероприятие состоялось в Доме правительства республики. На нем также присутствовали мэр Казани Ильсур Метшин, татарстанские министр транспорта и дорожного хозяйства Ленар Сафин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин

На встрече Рустам Минниханов и Анатолий Лесун обсудили вопросы развития железнодорожной инфраструктуры, расположенной на территории региона в целом и Казани в частности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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