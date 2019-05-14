Житель Марий Эл мужчина накопил штрафов на 675 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-14T13:56:10+03:00

Выплатил он их только после того, как не смог зарегистрировать на себя взятые когда-то в лизинг автомашины

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Житель Медведевского района Марий Эл взял в лизинг автомобили, а когда собрался зарегистрировать их на свое имя, то в Госавтоинспекции ему отказали. Оказалось, что запрет на это выдали судебные приставы. Дело в том, что у мужчины накопилось административных штрафов аж на 675 тысяч рублей.

Пока автомобили находились в лизинге, арестовать их и продать в счет долгов не было возможно. А сам мужчина погашать штрафы не спешил. Но вот лизинг был выплачен и он решил машины зарегистрировать на себя. Тут-то, наконец, в дело смогли вступить приставы.

Узнав, что зарегистрировать ему нельзя из-за долгов, мужчина поспешил тут же внести всю сумму, плюс более 47 тысяч рублей исполнительского сбора, сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU