В Ново-Савиновском районе Казани на сутки отключат воду

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-14T11:46:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В ряде домов Ново-Савиновского района столицы Татарстана на сутки отключат воду.

Так, с 9.00 15 мая до 9.00 16 мая воды не будет по адресам: улица Волгоградская, 22, 22а, 24, 26 (школа №91), 28, 30/53, улица Воровского, нечетные номера домов от №1 по №15а и в домах №№67, 67а, 83, улица Поселок Воровского, улица Восстания - четные номера домов с №2/81 по №26, нечетные номера домов с №1/79 по №29, улица Гагарина - четные номера домов с №2 по №22/91 и нечетные номера домов с №51 по №81/23, проспект Ибрагимова - нечетные номера домов с №1 по №43, дома по улице Коллективная, улице Короленко - четные номера домов от №32 по №58а и нечетные номера домов от №53/30 по №113, а также в домах по улице Октябрьская.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.

Причина отключения в проведении ремонтных работ на сетях водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU