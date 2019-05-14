6 июня в Марий Эл обсудят грядущие выборы в депутаты местного Госсобрания
Голосование назначено 8 сентября
Фото: pixabay.com
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6 июня состоится 49 сессия Государственного Собрания Марий Эл шестого созыва. Одним из вопросов повестки дня станет назначение выборов депутатов седьмого созыва. Согласно республиканскому законодательству, выборы парламента назначены на 8 сентября.
Отметим, что на пятилетний срок будут избираться 22 депутата в городское Собрание и четверо – в Госсобрание региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU