6 июня в Марий Эл обсудят грядущие выборы в депутаты местного Госсобрания

СЕГОДНЯ 12:52 2019-05-14T12:52:36+03:00

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6 июня состоится 49 сессия Государственного Собрания Марий Эл шестого созыва. Одним из вопросов повестки дня станет назначение выборов депутатов седьмого созыва. Согласно республиканскому законодательству, выборы парламента назначены на 8 сентября.

Отметим, что на пятилетний срок будут избираться 22 депутата в городское Собрание и четверо – в Госсобрание региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU