В Чебоксарах 40% дорог получили новую разметку

14 Май 14:31 2019-05-14T14:31:32+03:00

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По информации на 13 мая, в Чебоксарах разметили 40% дорог. На них работают 5 бригад: две машины наносят осевые лини, 3 рисуют «зебры». Работы проводятся и днем, и ночью, сообщает городское управление ЖКХ и благоустройства.

Фото: Управление ЖКХ и благоустройства Чебоксар

В частности, уже размечены дороги по улицам Карла Маркса, Ленина, Композиторов Воробьевых, Президентский бульвар, Текстильщиков, Франко, Яковлевой, Ленинградской, Дзержинского, Калинина, Гагарина, Бориса Хмельницкого и Иванова. Также в этот список можно внести Московский мост, Красную площадь и Московский проспект.

Фото: Управление ЖКХ и благоустройства Чебоксар

Наносить разметку в этом году начали в первой половине апреля – в тот месяц работы выполняли только с применением холодного пластика. А с 19 числа начали наносить и термопластик, и краску. Окончить данные работы в городе должны до 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU