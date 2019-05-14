2019-05-14T11:23:50+03:00
Происшествия

В Татарстане в поле нашли боевой снаряд

Уничтожением опасного боеприпаса занимались специалисты Росгвардии республики
Лика ИСАЕВА
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Снаряд нашли случайно в поле в Лаишевском районе ТатарстанаСнаряд нашли случайно в поле в Лаишевском районе ТатарстанаФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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Житель Лаишевского района республики во время работ в поле в 5-6 километрах от поселка Большие Кабаны обнаружил артиллерийский снаряд. Он сразу позвонил по телефону "112" и на месте ждал приезда оперативных служб.

Разбираться с опасной находкой прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Татарстана. Они сразу определили, что обнаруженный боеприпас действительно является боевым 152-миллиметровым гаубичным снарядом осветительного типа. Судя по следам на его корпусе, он не разорвался после выстрела - об этом свидетельствовали взведенный взрыватель и следы прохождения через канал ствола.

По предварительным данным, боеприпас лежал в земле примерно с 60-х годов ХХ века. По оценке саперов, снаряд представлял реальную опасность для окружающих.

- Учитывая данные обстоятельства, росгвардейцы уничтожили снаряд при помощи подрыва на месте его обнаружения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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