В Татарстане в поле нашли боевой снаряд

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-14T11:23:50+03:00

Снаряд нашли случайно в поле в Лаишевском районе Татарстана Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

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Житель Лаишевского района республики во время работ в поле в 5-6 километрах от поселка Большие Кабаны обнаружил артиллерийский снаряд. Он сразу позвонил по телефону "112" и на месте ждал приезда оперативных служб.

Разбираться с опасной находкой прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии Татарстана. Они сразу определили, что обнаруженный боеприпас действительно является боевым 152-миллиметровым гаубичным снарядом осветительного типа. Судя по следам на его корпусе, он не разорвался после выстрела - об этом свидетельствовали взведенный взрыватель и следы прохождения через канал ствола.

По предварительным данным, боеприпас лежал в земле примерно с 60-х годов ХХ века. По оценке саперов, снаряд представлял реальную опасность для окружающих.

- Учитывая данные обстоятельства, росгвардейцы уничтожили снаряд при помощи подрыва на месте его обнаружения, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU