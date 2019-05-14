2019-05-14T15:32:00+03:00
Происшествия

В Чувашии экс-сотрудника колонии и его знакомого будут судить за кражу денег с банковского счета

Они уже признали свою вину
Алина ГАБДУЛИНА
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Они перевели 8 тысяч рублей с чужой банковской карты на другие счета, тем самым похитив ихОни перевели 8 тысяч рублей с чужой банковской карты на другие счета, тем самым похитив ихФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Яльчикском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего экс-сотрудника колонии №4 и его 26-летнего знакомого. Молодые люди обвиняются в краже денег с чужого банковского счета.

По версии следствия, 1 февраля текущего года 26-летний обвиняемый обнаружил в автобусе «Яльчики-Чебоксары» сотовый телефон. Находку он забрал себе и направился домой к своему знакомому – 23-летнему сотруднику колонии. Вместе они изучили СМСки в мобильнике и узнали, что на банковском счете его владельца имеется более 9 тысяч рублей. После они перевели с помощью телефона 8 тысяч рублей на другие счета, тем самым похитив их.

Кроме того, полицейские установили факт незаконного хранения 26-летним обвиняемым более 37 граммов бездымного пороха, который он купил осенью 2014 года. Тогда у него имелось спецразрешение на хранение и ношение гражданского оружия, однако через несколько месяцев оно было аннулировано.

- Причастность обвиняемых к инкриминируемым деяниям подтверждается их признательными показаниями, показаниями потерпевшего, свидетелей, а также другими материалами, - сообщает СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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