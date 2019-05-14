2019-05-14T10:38:56+03:00
Происшествия

В Казани реке Волга баржа села на мель

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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Баржа села на мельБаржа села на мельФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло 13 мая, в понедельник, в 22.40 во время захода на солебазу столицы Татарстана баржи с ОПГС.

Объект находится на 1 311 километре реки Волга, и во время движения баржа села на мель. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили в МЧС Татарстана. Для движения судов никакой задержки нет.

Благодаря своевременно оказанной помощи технических служб, пострадавшее судно сняли с мели в 1.30 во вторник, 14 мая. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, на территории республики наблюдается падение уровня воды в реках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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