В Казани реке Волга баржа села на мель

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-14T10:38:56+03:00

Баржа села на мель Фото: Из материалов пресс-службы

По предварительным данным, никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло 13 мая, в понедельник, в 22.40 во время захода на солебазу столицы Татарстана баржи с ОПГС.

Объект находится на 1 311 километре реки Волга, и во время движения баржа села на мель. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили в МЧС Татарстана. Для движения судов никакой задержки нет.

Благодаря своевременно оказанной помощи технических служб, пострадавшее судно сняли с мели в 1.30 во вторник, 14 мая. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, на территории республики наблюдается падение уровня воды в реках.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU