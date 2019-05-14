В Казани реке Волга баржа села на мель
ЧП произошло 13 мая, в понедельник, в 22.40 во время захода на солебазу столицы Татарстана баржи с ОПГС.
Объект находится на 1 311 километре реки Волга, и во время движения баржа села на мель. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили в МЧС Татарстана. Для движения судов никакой задержки нет.
Благодаря своевременно оказанной помощи технических служб, пострадавшее судно сняли с мели в 1.30 во вторник, 14 мая. Причина происшествия устанавливается.
Напомним, на территории республики наблюдается падение уровня воды в реках.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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