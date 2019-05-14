В Чебоксарах задержаны трое парней, которые в канун Дня Победы прыгали по машинам

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-14T10:54:55+03:00

Причины своего поступка молодые люди так и не смогли объяснить [видео]

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В Чебоксарах задержали трех парней, которые ночью в канун Дня Победы прыгали по крышам и капотам машин у дома №27 по улице Ленинского Комсомола. Утром того же дня в полицию обратились три владельца поврежденных автомобилей. Стражам порядка потребовались сутки, чтобы найти злоумышленников. Помогли записи с установленных на улице видеокамер.

Судя по кадрам, прыжкам по машинам молодые люди отдались всей душой. Двое из них забирались на крыши и капоты, прыгали, мяли их, падали, поднимались и снова прыгали. Когда их задержали, то они так и не смогли объяснить полицейским, что же именно подвигло их на подобное "развлечение".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/708585" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах трое парней в канун Дня Победы прыгали по машинам.соцсети

Сейчас проводится проверка, идет поиск владельцев других поврежденных авто, эксперты оценивают ущерб, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU