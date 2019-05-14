В Татарстане построят участок трассы М7, обходящий Нижнекамск и Набережные Челны
Дорожники сообщают, что начались работы по созданию нового объекта федеральной трассы М7 "Москва-Уфа" - участка дороги в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Уже подписан госконтракт с проектировщиком этого важнейшего для трассы направления.
В рамках контракта подрядчик обязан в срок до 30 августа 2021 года произвести все необходимые работы, выбрать оптимальный маршрут трассировки и разработать проектную документацию. К самому строительству приступят осенью 2021 года.
Напомним, что новый участок протяженностью 89,4 километров пройдет через Мамадышский, Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы Татарстана.
В составе будущего объекта – новый мост через Каму.
ИСТОЧНИК KP.RU
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