В Чебоксарах перевозчики попросили увеличить цену на проезд в автобусе до 32 рублей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-14T12:01:03+03:00

Однако с 1 сентября текущего года цены на проезд могут подняться всего на 2 рубля Фото: Тимур ХАНОВ

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Стало известно, что ряд перевозчиков в Чебоксарах обратились в администрацию города с просьбой увеличить цену на проезд в общественном транспорте. По их мнению, экономически обоснованно было бы поднять стоимость билета в автобусе до 32 рублей, а в троллейбусе – до 26, сообщает пресс-служба администрации столицы Чувашии.

Однако с 1 сентября текущего года цены на проезд в общественном транспорте и так могут подняться, правда, всего на 2 рубля: с 23 до 25 – в автобусе, и с 20 до 22 – в троллейбусе (по единой транспортной карте – 21 и 20 рублей соответственно).

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ИСТОЧНИК KP.RU