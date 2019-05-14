«Много где был, но здесь атмосфера на совершенно ином уровне»: Рэпер Oxxxymiron назвал Казань любимым городом в России

СЕГОДНЯ 09:29 2019-05-14T09:29:17+03:00

Впервые за 8 лет музыкант приехал в столицу Татарстана без концерта и смог пройтись по ее улицам

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Новость о том, что известный хип-хоп исполнитель Мирон Федоров, выступающий под ником Oxxxymiron приехал в Казань, поставила на уши всех фанатов его творчества. Судя по фотографиям в Instagram, в столицу Татарстана рэпер приехал не один, а со своей подругой – уроженкой Набережных Челнов, а ныне молодым московским дизайнером Дилярой Минрахмановой. После поездки Мирон сообщил, что теперь Казань – его третий любимый город в России.

- Сколько раз был в Казани с концертами за 8 лет – ни разу нормально не видел город. В этот раз приехал без концерта, и теперь это мой 3-й любимый город в России, вместе с родным СПб (Санкт-Петербургом – Ред.) и всегда кайфовым Краснодаром, - написал музыкант на своей соцстранице.

Oxxxymiron отметил, что атмосфера Казани кажется ему совершенно иной, чем она есть во всех других городах. Рэпер посоветовал своим фанатам несколько баром и ресторанов, которые можно посетить в Казани. Также он не оставил без внимание иммерсивный спектакль «Анна Каренина».

-Толстого не люблю, но тут про другое, роман использован лишь как сеттинг для погружения, - заметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU