В Татарстане вызволили из закрытого колодца мужчину
Пострадавшего спасатели передали медикам
Спасатели подняли мужчину на поверхность из канализационного колодцаФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло в поселке Сидоровка в Набережных Челнах 13 мая, в понедельник, в 11.45. По телефону "112" очевидце сообщил, что в канализационном колодце на улице Грина, который находится после гаражей и возле мостика, находится мужчина. Сам постраадавший выбраться не может - люк закрыт, а человек получил травмы. Требуется помощь.
На место выехали спасатели. Прибыв на место происшествия, они осторожно извлекли пострадавшего из колодца и передали его подъехавшей бригаде "скорой медицинской помощи". Мужчину доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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