В Набережных Челнах в УАЗ-"буханке" взорвался газовый баллон

СЕГОДНЯ 09:01 2019-05-14T09:02:36+03:00

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Громкий взрыв прогремел в понедельник, 13 мая, на улице Галиасгара Камала в Набережных Челнах. Примерно в 16.10 там взорвался изнутри припаркованный на обочине УАЗ-"буханка". По предварительным данным, пострадавших нет - водитель на момент ЧП в салоне отсутствовал.

Пострадал и ВАЗ, припаркованный сзадиФото: соцсети

Фото: соцсети

Как сообщили "КП-Казань" в правоохранительных органах, в салоне перевозили газовые баллоны. Предположительно, они были полностью заполнены и на жаре перегрелись, после чего и произошел взрыв.

УАЗ восстановлению не подлежитФото: соцсети

Фото: соцсети

Внедорожник восстановлению не подлежит. Пострадала отечественная легковушка, припаркованная сзади - после взрыва приподнявшийся в воздух искореженный автомобиль приземлился на капот ВАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU