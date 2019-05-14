В Набережных Челнах в УАЗ-"буханке" взорвался газовый баллон
Громкий взрыв прогремел в понедельник, 13 мая, на улице Галиасгара Камала в Набережных Челнах. Примерно в 16.10 там взорвался изнутри припаркованный на обочине УАЗ-"буханка". По предварительным данным, пострадавших нет - водитель на момент ЧП в салоне отсутствовал.
Пострадал и ВАЗ, припаркованный сзадиФото: соцсети
Фото: соцсети
Как сообщили "КП-Казань" в правоохранительных органах, в салоне перевозили газовые баллоны. Предположительно, они были полностью заполнены и на жаре перегрелись, после чего и произошел взрыв.
УАЗ восстановлению не подлежитФото: соцсети
Фото: соцсети
Внедорожник восстановлению не подлежит. Пострадала отечественная легковушка, припаркованная сзади - после взрыва приподнявшийся в воздух искореженный автомобиль приземлился на капот ВАЗа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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