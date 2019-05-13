В Казани элитную гимназию, где ученик взял в заложники свой класс, проверяет детский омбудсмен Татарстана
Детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина выехала с проверкой в казанскую элитную гимназию №7 после сообщения о произошедшем там захвате заложников.
Напомним, 13 мая на уроке по русской литературе один из учеников вытащил пистолет и нож. 17-летний подросток удерживал в кабинете 12 своих одноклассников и учительницу.
Казанская гимназия №7.
Когда приехали полицейские, он разрыдался и его задержали. Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что на этот шаг мальчика толкнула неразделенная любовь к однокласснице.
Работа полицейских в казанской гимназии после задержания подростка с пистолетом и ножом.МВД по РТ
Отметим, что информация о ЧП в казанской гимназии дошла и до главы правительства России Дмитрия Медведева. Он тут же поручил проанализировать требования по безопасности в учебных заведениях.
Тот самый пистолет, с которым подросток вошел в класс. Фото: МВД Татарстана
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ИСТОЧНИК KP.RU
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