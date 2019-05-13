13, 14 и 15 мая по ночам в Казани будут перекрывать движение по улице Габишева
Там в темное время суток будут ремонтировать дорожное покрытие
Фото: kzn.ru
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С ночными поездками по улице Габишева в столице Татарстана автомобилистам придется на время подзабыть. Там в темное время суток будут перекрывать движение. А все из проводимых работ по ремонту дорожного покрытия.
Так, 13, 14 и 15 мая с 20.00 до 6.00 нельзя будет проехать от улицы Кул Гали до улицы Рихарда Зорге. Сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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