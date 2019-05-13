Владимир Путин во время визита Казанского авиационного завода не исключил возможность увеличения заказа на производство Ту-160
13 мая в рамках рабочего визита в Татарстан Президент России Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод. Его сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава республики Рустам Минниханов.
В частности, Путину показали образцы современной авиатехники: модернизированные сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, самолет Ту-214, вертолеты Ми-38Т, Ми-8МТВ-5-1 и две версии Ансата - с медицинским модулем и пассажирский.
Фото: president.tatar.ru
- На 10 машин мы подписали контракт в прошлом году. Еще десять Ту-160 будет модернизироваться. И может быть, даже увеличим это количество. С учётом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями, Минобороны не исключает и увеличения контракта на будущее, - в итоге сказал Владимир Путин.
После чего он предложил увековечить память Виталия Копылова, возглавлявшего Казанский авиационный завод в 90-е годы.
ИСТОЧНИК KP.RU