Владимир Путин во время визита Казанского авиационного завода не исключил возможность увеличения заказа на производство Ту-160

СЕГОДНЯ 18:59 2019-05-13T19:00:17+03:00

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13 мая в рамках рабочего визита в Татарстан Президент России Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод. Его сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава республики Рустам Минниханов.

В частности, Путину показали образцы современной авиатехники: модернизированные сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, самолет Ту-214, вертолеты Ми-38Т, Ми-8МТВ-5-1 и две версии Ансата - с медицинским модулем и пассажирский.

Фото: president.tatar.ru

- На 10 машин мы подписали контракт в прошлом году. Еще десять Ту-160 будет модернизироваться. И может быть, даже увеличим это количество. С учётом того, что фактически Ту-160 становится совсем новой машиной, с огромными, нужными для Министерства обороны возможностями, Минобороны не исключает и увеличения контракта на будущее, - в итоге сказал Владимир Путин.

После чего он предложил увековечить память Виталия Копылова, возглавлявшего Казанский авиационный завод в 90-е годы.

ИСТОЧНИК KP.RU